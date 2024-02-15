8 شهداء و7 جرحى في النبطية… والمقاومة تستهدف عددٍ من مواقع الاحتلال

بيروت – وكالات

انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف طفلاً من تحت الأنقاض في مدينة النبطية جنوبي لبنان، وهو على قيد الحياة، وذلك بعد ساعات على مكوثه تحت الركام في إثر قصف إسرائيلي، في وقت ارتقى 8 شهداء، وأُصيب 7 أشخاص إثر الغارة التي استهدفت مبنىً سكنياً في النبطية، ليبلغ عدد الشهداء المدنيين 11، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان أمس الأربعاء.

كما أعلنت محافظة النبطية إقفال المصالح والدوائر فيها، اليوم الخميس، وذلك نظراً إلى الأوضاع الأمنية الناتجة من الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة.

من جانبها أعلنت المقاومة الوطنية في لبنان استهدافها، ثكنة “زبدين” الإسرائيلية، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بصاروخ “فلق”، حيث حققت إصابةً مباشرة.

كما استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع “رويسات العلم” في مزارع شبعا، وفي موقعي “الراهب” و”المرج”، بالأسلحة المناسبة، محققةً إصاباتٍ مباشرةً أيضاً.

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، بحيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي علما الشعب ومروحين، فيما استهدف الطيران الحربي للاحتلال، أطراف بلدتي مجدل سلم واللبونة، وفقاً لـ”الميادين”.

كذلك استهدف الطيران الإسرائيلي المسيّر، بلدة بليدا، بينما نفّذت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على وادي السلوقي، واستهدفت عيتا الشعب بصاروخ.