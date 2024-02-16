مستويات جيدة في بطولة السويداء للشطرنج

السويداء – زياد عامر

أقامت اللجنة الفنية للشطرنج في السويداء بطولة المحافظة للرجال التي سُمّيت بطولة (زهرة الجولان)، بمشاركة 42 لاعباً من أندية العربي وشهبا والرحا والثعلة وشقا وقنوات، وذلك في مدينة المزرعة الرياضية.

رئيسُ اللجنة الفنية للعبة المهندس رفعت خضر أكد لـ “البعث” أن البطولة تميّزت بالتنظيم الجيد والمشاركة الواسعة من مختلف الأندية، مشيراً إلى أن المنافسات جرت حسب النظام السويسري من تسع جولات ضمن خطة اتحاد اللعبة الذي جعل البطولة تخضع للتصنيف الوطني. وبيّن خضر أن بعض المباريات شهدت مستويات عالية ونديّة ولم تُحسم نتائجها إلا بصعوبة، لافتاً إلى أن ارتقاء المستوى جاء بسبب مشاركة عدد من أبطال الجمهورية والمصنّفين محلياً.

على صعيد النتائج توّج كريم هنيدي بالمركز الأول، تلاه أغيد العقباني، وجاء في المركز الثالث باسل العسافين، كما أقيمت على هامش المنافسات بطولة لمواليد تحت 14 سنة، وقد فاز بالمركز الأول فيها ميلاد أبو فخر، تلاه أوس البني، وحلّ في المركز الثالث محمد العقباني.