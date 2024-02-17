الشعب الحزبية في فرع جامعة حلب تختتم أعمال مؤتمراتها الانتخابية

حلب – معن الغادري

اختتمت المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية في فرع جامعة حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي مؤتمراتها الانتخابية، والتي كانت قد بدأت صباح اليوم، وذلك بحضور وإشراف رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الحزبية الرفيق الدكتور خليل مشهدية والرفاق أعضاء اللجنة، واللجنة الفرعية للانتخابات المشرفة على فرع الجامعة.

وسارت العملية الانتخابات بصورة سلسة وسط أجواء تنافسية وديمقراطية، وكان لافتاً دقة التنظيم والامكانات التي وفرها فرع الحزب لإنجاح العملية الانتخابية، إذ لم تسجل خلال عملية الاقتراع و فرز الأصوات أي مخالفة للتعليمات الانتخابية، ولم تشهد أي اعتراضات من قبل المرشحين والناخبين الذين اختاروا بملء إرادتهم وبمنتهى الشفافية والمسؤولية الوطنية والبعثية ممثليهم إلى المرحلة الثانية من انتخابات اللجنة المركزية الموسعة.

وبلغ العدد الإجمالي للمرشحين في شعب الحزب الأربعة 45 مرشحاً وبنتيجة التصويت وفرز الأصوات فاز في المؤتمر الانتخابي لشعبة الشهيد عدنان المالكي العربي كل من الرفاق: ليزا سلوكجيان ٣٨ – عبدالله العبيد ٣٦ – محمد المحمد الحسين ٣٥ – غسان ساكت ٣٤ – أحمد عيسى ٣٢ -محمد قاسم عبدالله ٣١.

وفي المؤتمر الانتخابي لشعبة الشهيد الأخضر العربي فاز الرفاق أمير الحاج صكر ٣٧ – مصطفى فواز شحنة ٣٦ – أحمد الخلف ٣٦ – غزوة كنيفاتي ٣٣ – عماد المرعي ٣١ – محمد مأمون حاج قدور ٢٩.

كما فاز في المؤتمر الانتخابي لشعبة الشهيد محمد وليد ملقي الرفاق: سهيل خواتمي ٤٨، محمد صقر حماد عدد الاصوات ٤١، عهد أحمد سعيد ٣٩، وسيم رزوق ٣٦، خلدون حافظ ٣٦، وجيه نصرت سماني ٣٥ صوتاً.

أما في المؤتمر الانتخابي لشعبة الشهيد أحمد العزاوي فقد فاز الرفاق: عبد الكريم الحسين 34 صوتاً، صفاء الصالح 33، أحمد شيخ قدور 30، محمود القاسم 28، ياسين قرموطة 24، مصطفى الجادر 22 صوتاً.

من جانبهم أشاد المراقبون للعملية الانتخابية بالروح الرفاقية التي سادت العملية الانتخابية، والتي بدأت وانتهت بصورة منتظمة وهادئة وبجو من الحرية والديمقراطية.

كذلك أكد الناخبون والفائزون في الانتخابات أن المسؤولية مضاعفة على الجميع، وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب رفع مستويات الأداء الحزبي في جميع المجالات، وبما يلبي طموحات وتطلعات جماهير الوطن الذين يعولون على هذه المحطة المفصلية من مسيرة الحزب.

بدوره الرفيق مشهدية أوضح في حديثه لـ “البعث” أن العملية الانتخابية سارت على مستوى كل المحافظات بصورة سلسة هادئة، وكان لافتاً دقة التنظيم والالتزام من قبل الرفاق أعضاء المؤتمرات الانتخابية، ما يبشر حقيقة بمستوى متقدّم من الوعي، والذي لا بد أن يشكل لاحقاً واحدة من أهم حلقات العمل الحزبي، وهو ما لمسناه في كل المؤتمرات الانتخابية التي جرت حتى الآن، وكنا على الدوام نؤكد أننا كلجنة عليا على مسافة واحدة من الجميع، منوهاً بضرورة الاستفادة القصوى من هذه الانتخابات الحزبية واختيار الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية الوطنية والحزبية، وترجمة توجيهات الرفيق الأمين العام للحزب، الدكتور بشار الأسد إلى سلوك وممارسة وعمل لدفع عجلة النهوض والتطوير وعلى مختلف المستويات.

وتابع مشهدية: يحدونا الكثير من التفاؤل والأمل بمستقبل أفضل بالنظر إلى ما أفرزته الانتخابات الحزبية من نتائج جيدة عكست الرغبة والجدية الكبيرة لإحداث فارق حقيقي ستكون انعكساته الإيجابية على الوطن والمواطن.

مؤتمرات شعب فرع المدينة

ومن المقرّر أن تنطلق غداً العملية الانتخابية لشعب الحزب في فرع المدينة وتستمر لثلاثة أيام، ويبلغ عدد المرشحين 170 رفيقاً يمثلون 20 شعبة في المدينة والريف، وكانت اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات رفضت طلبات 11 مرشحاً لعدم استيفائهم للشروط والمعايير الانتخابية.