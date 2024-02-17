منتخبنا الوطني لكرة السلة يبدأ مشاركته في بطولة بيروت

يفتتح منتخبنا الوطني لكرة السلة مشاركته في بطولة بيروت الودية بلقاء منتخب فلسطين عند الثامنة والنصف من مساء اليوم على أرضية صالة غزير حيث يشارك في البطولة إلى جانب منتخبنا كل من منتخبات العراق وفلسطين ولبنان.

منتخبنا لم يخض سوى حصة تدريبية واحدة أقيمت أمس الأول بقيادة المدرب الأرجنتيني بتراشي، بعدها توجه مباشرة للعاصمة اللبنانية بيروت.

مدير المنتخب علي درويش أشار ل’البعث” إلى أن لاعبي المنتخب هم الأفضل على الساحة السلوية وتمت دعوتهم بناء على ما قدموه خلال الموسم، مبيناً أن المنتخب وبسبب ضيق الوقت تدرب مرة واحدة بإشراف المدرب بتراشي، ونظراً لمشاركة فريق أهلي حلب في بطولة وصل حيث لعب مع الحكمة اللبناني بقي في بيروت خمسة من لاعبي الأهلي ، كما سيلتحق كلّ من وائل جليلاتي و كمال جنبلاط والمجنّس جافيون بليك بالتشكيلة التي ستخوض البطولة.

وأضاف درويش: ما يهمنا في المشاركة زيادة الانسجام بين اللاعبين مع المدرب بتراشي، ولا ننظر للنتائج بقدر نظرتنا إلى تطبيق الخطط وأفكار المدرب مع اللاعبين قبل خوض النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المقبلة، ومنتخبنا سيضم في الفترة المقبلة لاعبين من أصول سورية على مستوى عالٍ سيتم الإعلان عنهم في الوقت المناسب، وما نتمنّاه أن تكون المشاركة في البطولة نقطة تحول إيجابية لمنتخبنا، ومن خلالها سيتم الاعتماد على التشكيلة الأساسية التي ستخوض التصفيات الآسيوية.