وزير الخارجية الصيني لنظيره البريطاني: ندعو إلى تعدّدية حقيقية

ميونيخ-سانا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي: إنه يتعين على الصين وبريطانيا توطيد الاتصال الإستراتيجي، والقيام بدورهما الواجب في تعزيز الأمن والحفاظ على السلام.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله خلال اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد حالياً: إنه يتعين على الصين وبريطانيا أيضاً بذل جهود مشتركة لتوسيع تقارب المصالح، وتدعيم التبادلات والتعاون، ومعالجة الخلافات والتناقضات بشكل صحيح، وإعادة العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح للتنمية السليمة والمطردة.

وقال وانغ: إنه في الوقت الذي يمر فيه الوضع الدولي بتغيرات وعدم استقرار مع عودة ظهور عقلية الحرب الباردة وتفشي الحمائية وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي، يواجه العالم تحديات واحدة تلو الأخرى.

وأشار إلى أن الصين تدعو إلى تعددية حقيقية وتمارسها وتدعم بشدة النظام الدولي المتمحور حول الأمم المتحدة والأعراف الأساسية الناظمة للعلاقات الدولية، فضلا عن النظام الدولي المرتكز على القانون الدولي.

من جانبه أعرب كاميرون عن رغبة الجانب البريطاني في النظر إلى العلاقات الثنائية من منظور إستراتيجي والعمل بشكل مشترك على تطوير علاقات ثنائية بناءة على نحو أكبر، ومعالجة التناقضات وحل المشكلات باحترام متبادل.