الأمن الإيراني يلقي القبض على إرهابيين جنوب شرق البلاد

طهران-سانا

أعلن الأمن الإيراني اليوم إلقاء القبض على إرهابيين آخرين من منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً أمنياً في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد في الخامس عشر من كانون الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد سعيد منتظر المهدي: إن هذين العنصرين اللذين ينتميان لزمرة “جيش العدل” الإرهابية شاركا في هجوم راسك الإرهابي اعتقلا في إحدى مدن محافظة سيستان وبلوشستان بعد عمليات رصد وملاحقة، موضحاً أنه تم أيضاً ضبط سلاح ناري كان بحوزتهما.

وكان الأمن الإيراني أعلن في الرابع عشر من كانون الثاني الماضي إلقاء القبض على أربعة إرهابيين من منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً أمنياً في مدينة راسك.

وقتل 12 عنصراً وأصيب سبعة آخرون من أفراد الشرطة، جراء هجوم إرهابي استهدف مركزاً أمنياً في محافظة سيستان وبلوشستان منتصف كانون الأول الماضي.