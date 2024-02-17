السفير محمد لممثلي وسائل إعلام تونسية: سورية تعرضت لحملة غربية شعواء بهدف النيل من دورها

وقال السفير محمد خلال لقائه عدداً من الصحفيين ومراسلي وسائل إعلام تونسية: إنَّ إعلام الدول الغربية التي تآمرت على سورية لعب دوراً تخريبياً ودموياً أدى لإراقة دماء الشعب السوري، وتدمير الكثير من مقدرات البلاد وبناها التحتية خلال سنوات الأزمة.

وأضاف السفير محمد: إن الحملة الشعواء التي استهدفت سورية كانت في جانب كبير منها إعلامية ممنهجة رُصدت لها ميزانيات وإمكانيات لوجستية هائلة، مشدّداً على أن إعلامنا الوطني تصدى لهذه الآلة الشرسة ونجح في كشف زيف ادعاءاتها ودحض أكاذيبها وافتراءاتها.