الصين تجدّد دعوتها روسيا وأوكرانيا للتفاوض

بكين – وكالات

تؤكد الصين مساعيها المستمرة لإحلال السلام في عالم، وسبق أن تقدمت بمبادرة لوقف الحرب الأوكرانية.

وفي السياق قال وزير خارجية الصين، وانغ يي: إنّ بكين تعمل من دون كلل من أجل إجراء محادثات سلام بخصوص أوكرانيا، داعياً إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

ووفق بيانٍ لوزارة الخارجية الصينية، شدّد وانغ يي على أنّ الصين لم تخلق الأزمة الأوكرانية، وأنها غير ضالعةٍ بها، مؤكداً أنها، في الوقت نفسه، لم تقف أبداً مكتوفة الأيدي حيال الأزمة، ولم تستغلها لتحقيق مكاسب.

بدوره، أكد وزير خارجية النظام الأوكراني دميترو كوليبا أنه ناقش مع نظيره الصيني آفاق السلام في الحرب المستمرة منذ عامين تقريباً بين نظام كييف وروسيا، في إطار مسعى مستمر منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات مع بكين.