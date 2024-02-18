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18-فبراير-2024
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العدد 17612 الأحد 18-2-2024
نشرة الإعلانات العدد 1085 /الاثنين19-2-2024/ 12صفحة
“فارس وتخوم” للشاعر توفيق أحمد في قراءات نقديه باتحاد كتاب طرطوس
اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث تقرر تشميل قروض مشاريع التحول ببرنامج دعم أسعار الفائدة
مجلس الشعب يناقش مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
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العدد 17612 الأحد 18-2-2024
علي اليوسف
18-فبراير-2024
العدد 17612 الأحد 18-2-2024
نشرة الإعلانات العدد 1085 /الاثنين19-2-2024/ 12صفحة
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