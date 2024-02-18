المركزي يسمح لمنشآت الإطعام السياحية باستخدام جزء من وارداتها بالقطع الأجنبي لتمويل مستورداتها

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً اليوم يتضمن السماح لمنشآت الإطعام السياحية باستخدام جزء من وارداتها بالقطع الأجنبي لتمويل مستورداتها من الأطعمة غير المتوافرة بالسوق المحلية والمدرجة على قوائم الوجبات المتعارف عليها عالمياً لمنشآت الإطعام من الدرجة الرابعة والخامسة.

وأوضح المركزي في بيان عبر قناته على التلغرام أن إصدار القرار المذكور يأتي استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية، بهدف تنشيط قطاع السياحة الخارجية وزيادة واردات القطع الأجنبي.

ولفت إلى أن الغاية من هذا الإجراء تكمن في رفع مستوى الخدمات السياحية وجذب السياح من خارج سورية، مع المحافظة على ألا تتجاوز قيم هذه المستوردات نسبة محدودة من عائدات المنشآت السياحية بالقطع الأجنبي.