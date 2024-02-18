برونزية آسيوية لمنتخب المضرب تبشر بالأفضل

دمشق- سامر الخيّر

نجح منتخبنا الوطني لكرة المضرب لفئة الأشبال تحت 14 عاماً في حصد المركز الثالث في التصفيات الآسيوية والتي استضافتها سريلانكا، بعد خسارته ضد بطل البطولة المنتخب الهندي بنتيجة 2-0، واستطاع منتخبنا تحقيق الفوز على منتخب قرغيزستان في مباراة المركزين الثالث والرابع بنتيجة 2-1 حقق من خلالها المركز الثالث.

رئيسة اتحاد اللعبة صفاء سراقبي أشارت لـ”البعث” إلى أن هذا الإنجاز غاب عن منتخباتنا لسنوات بسبب الظروف التي عاشها الاتحاد سابقاً، مبينة أن المشاركة تأتي ضمن خطة مجلس الإدارة في تلبية الدعوات لكلّ البطولات بعد تأهيل عدد من المواهب الواعدة في الفئات العمرية عن طريق البطولات والنشاطات الداخلية.

وبعيداً عن النتيجة الإيجابية للمنتخب، فإن الجميع بدأ ينسى الواقع التعيس الذي عاشته لعبة الأثرياء التي كانت حكراً على أصحاب الأموال ليمارسوها كهواية في أوقات الفراغ، وبالتالي تشتغل ملاعبنا في التجارة عوضاً عن استقبال منتخباتنا، هذا إضافة إلى تواجد عدد كبير من أبناء لاعبين سابقين ضمن المنتخبات الوطنية بسبب العلاقات الشخصية مع أعضاء الاتحاد، وفي معظم تجارب الانتقاء كانوا يستدعون على حساب من هم أكثر كفاءة.

أمّا الآن فنحن بدأنا نلمس التغيير الإيجابي بعد أكثر من عام على إعادة تشكيل الاتحاد، وأول المشكلات التي حلّت كانت عودة التعاون بين اتحاد اللعبة والمركز الوطني للتنس، وهذا من شأنه تسريع تنفيذ أجندة الاتحاد بعد أن كانت المحسوبيات والعلاقات الشخصية هي الحكم بين الإدارتين، والخاسر الأكبر كان لاعبونا، حيث جرى الاعتماد على اللاعبين المغتربين في أغلب المشاركات.

وكان منتخبنا قد تأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة في التصفيات بعد فوزه على منتخب كمبوديا ثم على منتخب تركمانستان.