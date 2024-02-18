ترامب كل قنبلة تسقط على اليمن تكلف الولايات المتحدة مليون دولار

ووفقاً لـ”تاس” قال ترامب متحدثا إلى أنصاره في ميشيغان: نحن نقصف اليمن، وكل قنبلة تكلف مليون دولار، لكن الشيء الأهم هو أننا نقتل الكثير من الناس.

وكتب ترامب في حسابه على منصة “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي: اسمحوا لي أن أوضح. نحن نلقي قنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط من جديد. ووزير دفاعنا الذي اختفى منذ 5 أيام يدير الحرب عبر جهازه المحمول في غرفة المستشفى”.

وأضاف: والآن لدينا حروب في أوكرانيا و”إسرائيل” واليمن ولكن لا توجد أي حرب على حدودنا الجنوبية، في إشارة إلى رفض الإدارة الأمريكية مطالب الجمهوريين بشأن اتخاذ إجراءات لحماية الحدود مع المكسيك على خلفية تدفق المهاجرين.