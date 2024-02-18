تنفيذ 80% من خطة توزيع المازوت في طرطوس

طرطوس- محمد محمود

نفّذت محافظة طرطوس ما نسبته 80.58% من إجمالي طلبات تعبئة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم لمواطنيها لموسم الشتاء الحالي.

وفي تصريح خاص لـ”البعث” بيّن عضو المكتب التنفيذي المختص جورج حنا أن عدد البطاقات التي حصلت على مخصصاتها من المادة المازوت المدعوم بلغ 238394 بطاقة من أصل عدد البطاقات الكلي المسجل في المحافظة وهو 295852 بطاقة. أما عن نسب التوزيع بحسب المناطق التي تمّ توزيع المادة فيها فكانت (93,99% في الدريكيش، و93,05% في صافيتا، و95,58%، و95,73% في القدموس، و93,03% في الشيخ بدر، و82,80% في بانياس، و15,69% في مدينة طرطوس، و78,47% في منطقة طرطوس الأولى، و78,32% في منطقة طرطوس الثانية).

والملفت أن توزيع المادة كان بنسب تنفيذ متقاربة في كل المناطق باستثناء مدينة طرطوس التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيها الـ15% حتى الآن، وهو الأمر الذي أثار استياء وحفيظة بعض سكان المدينة الذين سجلوا على مخصّصاتهم من المادة منذ بداية الموسم ضمن المدينة ولم يحصلوا عليها حتى الآن رغم قرب انتهاء فصل الشتاء، في حين يقوم الكثيرون بتغيير طلبات التوزيع لمناطق أخرى حتى يحصلوا على مخصّصاتهم.

وعن أسباب التأخير بتوزيع المادة في المدينة، أوضح حنا أن الكميات الموزعة كانت تذهب للمناطق الأشد برودة ثم يليها الأقل، وهكذا بحسب كلّ منطقة، وهو الأمر الذي يتسبّب كل عام بالتأخر في تنفيذ طلبات التوزيع ضمن المدينة، علماً أن الكثير من المواطنين يقومون بتغيير طلب التوزيع من المدينة لمناطق أخرى حتى وإن يكونوا من ساكنيها، حيث بلغ عدد البطاقات المسجلة في صافيتا على سبيل المثال 68352 بطاقة، وهو رقم أعلى بكثير من عدد البطاقات المسجلة في كل من مدينتي طرطوس وبانياس، حيث بلغ عدد البطاقات الكلي في مدينة بانياس 42994 بطاقة وفي مدينة طرطوس 34428 بطاقة، وهو أمر لا نستطيع ضبطه حسب تأكيد عضو المكتب التنفيذي الذي تابع أن توزيع مخصّصات المحروقات مستمر وسيتمّ تنفيذ طلبات التعبئة القادمة في المدينة في القادم من الأيام.