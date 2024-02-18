ضحكة وأمل .. فعالية ترفيهية للأطفال المصابين بالسرطان في حمص

بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال نظمت الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص فعالية ترفيهية بعنوان “ضحكة وأمل” لدعم الأطفال المصابين بالمرض، وذلك بالتعاون مع فريق سيار وفرع الهلال الأحمر العربي السوري ومركز أم الزنار للإغاثة والتنمية.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت على مسرح الشهيد عبد الحميد الزهراوي بحمص، بحضور فعاليات رسمية وأهلية وأطفال الجمعية وذويهم، تقديم فقرات ترفيهية وتوعوية، حيث قدم فريق من متطوعي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بحمص فقرة توعوية بخصوص تجنب خطر الألغام ومخلفات الحرب، وفيديو لأهم إرشادات السلامة منها، وفقرة تفاعلية ترفيهية راقصة بمشاركة الأطفال المرضى.

كما قدمت فرقة روح للمخرجة سحاب جحجاح مسرحية “نمرح معاً”، وتهدف إلى تكريس قيم الخير والصحة والمحافظة على النظافة ومحاربة التنمر وتعزيز ثقافة الطعام الصحي للأطفال، وتخلل الحفل مسابقات وألعاب بمشاركة الأطفال وتوزيع الهدايا لهم.