المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الصهيوني في محيط موقع البغدادي
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية بالصواريخ العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي، وحققت إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا اليوم تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابةً مباشرة.
من جانبها جدّدت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، حيث شن طيرانها الحربي صباح اليوم عدواناً جوياً على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الحربي اعتدى بصاروخين على بلدة يارون عند الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم بعد ليل متوتر شهدته قرى القطاعين الغربي والأوسط، تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق الطيران التجسسي والاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
كما عمد العدو الإسرائيلي في الفجر على إطلاق نيرانه الرشاشة الثقيلة في اتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب.
ولفتت الوكالة إلى انتهاج العدو الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة واستهداف المدنيين والمنازل المأهولة، وتهديده باستهداف الأهالي المقيمين وسيارات الإسعاف ورجال الصحافة، ما أدى إلى ارتفاع عدد النازحين ،حيث باتت عدة قرى على الحدود الفلسطينية شبه خالية من السكان، فيما ألحقت الاعتداءات أضراراً جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية وخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.