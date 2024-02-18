المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الصهيوني في محيط موقع البغدادي

وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا اليوم تجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابةً مباشرة.‏

من جانبها جدّدت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، حيث شن طيرانها الحربي صباح اليوم عدواناً جوياً على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل.