“فارس وتخوم” للشاعر توفيق أحمد في قراءات نقديه باتحاد كتاب طرطوس

طرطوس- محمد محمود

شهادات غنية، وقراءات نقدية معمقة بدت في رأي وشهادات الكتاب والأدباء والمهتمين الذين حضروا ظهرية أدبية أقامها اتحاد كتاب طرطوس اليوم الأحد ١٨ شباط تحت عنوان (قراءة تعريفية بكتاب فارس وتخوم) للشاعر توفيق أحمد.

رئيس فرع كتاب طرطوس الأديب منذر عيسى قدم للحضور قراءة عن الشاعر تضمنت الحديث عن شخصيته وشعره وتجربته الفكرية والإعلامية والأدبية، كما بين أهمية الكتاب بما فيه من دراسات وأبحاث.

من جهته الشاعر عصام يوسف حسن قدم للحضور دراسة نقدية حول الكتاب توزعت على أربعة محاور فقدم أيضاً لمحة عن الشاعر توفيق أحمد، وشرحاً للكتاب بما فيه الغلاف والعنوان والوصف الخارجي، ثم استعرض مضمونه الذي قُسم إلى مقدمتين وقسمين.

حيث اهتم القسم الأول بالدراسات النقدية المتخصصة في الأغلب والتي درست وحللت الظواهر الأدبية المختلفة في شعر توفيق أحمد كالسرد والدراما والصورة والبعد الأنثربولوجي والأنطولوجي..واللغة، وإشكالية الشكل..والمغايرة.. وغيرها من السمات التي عالجها النقاد بأساليب مختلفة.. وفقَ كثير من المدارس النقدية كالانطباعية والتأويلية والبنيوية والشكلانية والسيميائية.

أما القسم الثاني من الكتاب فقد تضمن مقالات وشهادات عن شعر الشاعر وجاءت متفاوتة في مستوياتها وموضوعاتها. ثم بين أهمية الكتاب الفكرية والنقدية والجمالية وأنه غدا مرجعاً يعود إليه الطلاب في كليات الآداب في الجامعات..

ثم قرأ الشاعر عصام حسن بعض القصائد من الكتاب للشاعر توفيق أحمد متنوعة في شكلها الفني بين النثر والتفعيلة والشعر العمودي.

وبعد ذلك قرأ قصيدة له ضمنها إعجابه وانطباعاته ومشاعره عن توفيق أحمد وشعره وأبعاد شخصيته الإنسانية الطيبة المبدعة الجميلة.. وبارك باسم الحضور للشاعر توفيق أحمد طباعة الإصدار الثالث من كتاب “فارس وتخوم”.

وبعدها فُتح المجال للمداخلات والمناقشة، وفي الختام وُزعت نسخ من الكتاب على الحاضرين الذين عبّروا عن محبتهم وإعجابهم وتقديرهم للشاعر توفيق أحمد متمنين له النجاح.