ما يجري في أوكرانيا مصيريٌ بالنسبة لروسيا وتكتيكيٌ للغرب

موسكو- تقارير

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مجريات الأحداث في أوكرانيا أمر مصيري بالنسبة لروسيا، بينما بالنسبة للغرب هي مجرد موقف تكتيكي.

وخلال مقابلة على قناة “روسيا 1 ” قال بوتين رداً على سؤال بهذا الخصوص: بالنسبة للغرب يعد ذلك تحسناً في موقفهم التكتيكي، ولكن بالنسبة لنا يعد ذلك أمراً مصيرياً ومسألة حياة أو موت.

وأضاف الرئيس بوتين: إنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق عاجلاً أم آجلاً بين موسكو وكييف، وستعود العلاقات بين الشعبين الشقيقين إلى حالتها الطبيعية.

وأشار بوتين إلى أن الدول الأوروبية توقعت أنها إذا لم تشتر الغاز الروسي فإن روسيا ستنهار، ولكن بدأت عمليات لا رجعة فيها فالصناعة الأوروبية تتجه إلى دول أخرى.

على صعيد آخر كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف عن هروب قوات نظام كييف بشكل فوضوي من أفدييفكا قبل يوم واحد من قرار القائد العام الأوكراني ألكسندر سيرسكي بالانسحاب من المنطقة.

وأكد كوناشينكوف في بيان، أن تحرير المدينة أتاح تأمينها من الضربات الإرهابية للقوات الأوكرانية، موضحاً أنه يتم في الوقت الحالي، العمل على تطهير المدينة نهائياً من المسلحين، ودحر الوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة واستقرت في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك والكيماويات. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 800 عسكري أوكراني على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مبينةً حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا أن قواتها حررت مدينة أفدييفكا، وبلغت مساحة الأراضي المحررة 31.75 كم مربع وتقدمت 8.6 كم، وعلى محور كراسني ليمانسك حسنت قواتها مواقعها وصدت هجومين، وعلى محور دونيتسك سيطرت على مواقع هامة وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية ومدرعات ومركبات قتالية، أما على محور خيرسون فقد تم تدمير مدافع غربية له ورادار أمريكي AN/TPQ-48. كما اعترضت الدفاعات الروسية 4 صاروخ HIMARS أمريكية، وقامت بإسقاط 105 مسيرات أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.