أجواء تنافسية في اليوم الثاني من انتخابات الشعب الحزبية في فرع حلب

حلب – معن الغادري

في أجواء من الحرية والديمقراطية غلبت عليها الروح التنافسية، واصلت الشعب الحزبية التابعة لفرع حلب للحزب لليوم الثاني على التوالي عقد مؤتمراتها الانتخابية، وكان لافتاً تقارب الأصوات بين العدد الأكبر من المرشحين، خاصةً في انتخابات شعبة الموظفين ثاني أكبر شعبة في المدينة، حيث تنافس 12 مرشحاً للفوز بستة مقاعد لخوض المرحلة الثانية من الانتخابات، ولم يختلف المشهد في انتخابات باقي الشعب الحزبية، والتي سارت مجرياتها بطريقة منضبطة وسلسة، وبروح عالية من المسؤولية الوطنية والحزبية.

ففي انتخابات شعبة الموظفين بلغ عدد أعضاء المؤتمر 131 رفيقاً و 12 مرشحاً وبنتيجة التصويت وفرز الأصوات فاز كل من: عماد الصالح -أمل شوشة – حسن حاج حسن – عمر فاروق حلاق- محمد بسام حايك – كريستين بدوي.

و فاز بنتيجة التصويت في مؤتمر شعبة محمد شحادة كل من: عدنان ظاظا – حسين الشيخ الجب – خالد السجادة.

وفي مؤتمر شعبة عفرين فاز الرفاق: ناريمان عبد المنان – برقدار محمد رشيد – خليل سليمان ملا.

وفاز عن شعبة جرابلس ثلاثة مرشحين هم: حسن عويس – عدنان أمين – حسين محلي.

وفاز عن شعبة عين العرب الرفاق: عبود العيسى – فياض عبد – حسن جلال.

وفي المؤتمر الانتخابي لشعبة محي الدين بكور فاز كل من الرفاق: كمال العاروب – غسان نعسان – حمدو قرنفل.

وعبر عدد من الذين حصلوا على ثقة ناخبيهم عن أملهم في أن تفرز هذه الانتخابات الأولى من نوعها في مسيرة الحزب النتائج الإيجابية المرجوة لتعزيز مكانة الحزب كحامل لهموم الوطن والمواطن، مشيرين إلى أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب من الجهاز الحزبي أن يكون على قدر المسؤولية في مواجهة كافة التحديات لتحقيق النهوض المنشود في كافة مناحي الحياة.

الدكتور خليل مشهدية، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أوضح أن العملية الانتخابية في حلب كما في باقي فروع المحافظات تسير بإيجابية عالية، ما يدلل على مستوى الوعي والنضج لدى الرفيق الناخب والمرشح، مشيراً إلى أن اللجنة مارست دورها المنوط بها كمشرفة على الانتخابات بصورة شفافة وحيادية، وكانت على مسافة واحدة من الجميع، وبالتالي جاءت الانتخابات منضبطة وجرت بأريحية كبيرة، وأفرزت نتائج أكثر مما هو متوقع، مشدداً على ضرورة الالتزام والانضباط الكامل، وحرية الاختيار لدى الناخب بملء إرادته لاختيار ممثله للمراحل التالية من الانتخابات، مضيفاً بأن رؤية الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور الرئيس بشار الأسد الصائبة والثاقبة وتوجيهاته أعطت قيمة كبيرة لهذه الانتخابات الحزبية، والتي لا بد لها أن تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها العمل والعطاء لإنجاز مشروع النهوض الحقيقي في كافة قطاعات العمل الوطني والحزبي.

القاضية زاهرة بشماني، عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أشادت بمستوى التنظيم والالتزام والانضباط خلال أعمال المؤتمرات الانتخابية، منوهةً بمستوى الوعي المتزايد لدى الرفاق الذين مارسوا حقهم الانتخابي بكل حرية وشفافية واختاروا الأفضل والأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية، مبينةً أن ما تشهده الانتخابات من حراك وتفاعل إيجابي وبأعلى درجات المصداقية والشفافية والحيادية، يؤكد أن الجميع فاز في هذه الانتخابات ناخباً كان أم مرشحاً وفائزاً أم خاسراً، وهي القيمة الكبيرة التي أفرزتها هذه الانتخابات، والتي ستشكل لاحقاً واحدة من أهم ركائز البناء المطلوب نحو التطوير والتحديث بقيادة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور الرئيس بشار الأسد.

هذا وتختتم انتخابات الشعب الحزبية في فرع حلب يوم غدٍ الثلاثاء بانعقاد سبع مؤتمرات انتخابية لشعب التربية الأولى، والثانية والثالثة، والعمال الأولى والثانية والثالثة والرابعة.