أمطار اللاذقية الغزيرة تُحسّن المخازين المائية

اللاذقية – مروان حويجة

سجّلت المؤشرات التخزينية في السدود السطحية المستثمرة في محافظة اللاذقية تحسّناً في المخازين المائية جراء الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وذكرت المهندسة رانيا سعيد رئيسة دائرة التخطيط في مديرية الموارد المائية في اللاذقية لـ”البعث” أنّ نسبة التخزين الحالية وصلت إلى نحو ٧٠٪ من إجمالي التخزين الطبيعي الإجمالي، إذ زادت مناسيب التخزين بشكل جيّد، موضحةً أنّ عدد السدود المنفّذة والمستثمرة في المحافظة /14/ سداً بحجم تخزين إجمالي طبيعي كلّي /366,450/ مليون متر مكعب لإرواء مساحة /42850/ هكتاراً، وإجمالي محطات الضخ للري /54/ محطة.

وأشارت سعيد إلى أنّ عدد السدّات المائية المنفّذة /8/ سدّات مائية وقد تمّ تأهيل سدتي ” بستنجيق وبيت حليبية”، وسيتم تأهيل نبع قاسم بتنفيذ خزان تجميعي بحجم /160/ م3 بعد موسم الهطول المطري، موضحة أنّ المديرية تنفّذ أعمال صيانات للمشاريع المستثمرة، وتشمل عدة محاور وقطاعات تتمثّل في صيانة المنشآت المائية وفق خطة صيانة سنوية لتكون جاهزة لموسم السقاية للعام القادم.

وبينت سعيد أن عدد الأعطال التي تمّ اصلاحها على شبكات الري بلغ /2756/ عطلاً ، وتمّ تنفيذ خطوط إضافية لتحسين واقع الري ، وتنفيذ استبدالات لخطوط الريّ في مواقع الأعطال المتكررة بطول إجمالي /3/ كم ، وأيضاً تحديد الأعمال المطلوبة لتحسين أداء محطّات الضخ وفق الأعطال التي ظهرت خلال موسم السقاية لصيانتها ، وإجراء صيانة مراكز التحويل والتوزيع والتجميع الكهربائية وشبكات التوتر المتوسط والعالي التابعة لمحطات الضخ .

يشار إلى أن المديرية تستكمل تعزيل مجاري الأنهار والسواقي ومداخل ومخارج العبّارات في أماكن الاختناقات وذلك لاستيعاب الموجات المطرية للموسم الحالي ، ويبلغ الطول الاجمالي المنفّذ حتى تاريخه بحدود /57/ كم وعدد العبّارات /354/ عبّارة.