أوكرانيا تستخدم أسلحة كيميائية أمريكية … والناتو يشارك كـ”مرتزقة”
موسكو-تقارير
أعلن رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف أن قوات النظام الأوكراني استخدمت الشهر الماضي مادة كيميائية سامة غير معروفة ضد القوات الروسية، ما تسبب بحدوث حروق وغثيان وقيء بين صفوفها.
ونقلت وكالة نوفوستي عن كيريلوف قوله: في الـ 28 من كانون الأول 2023 وعلى محور كراسني ليمان تم إسقاط قنابل غاز أمريكية الصنع من طائرة دون طيار على مواقع القوات الروسية، وكانت القنابل تحوي مادة (سي إس) التي لها تأثير مهيج للعيون والجهاز التنفسي العلوي.
واعتبر كيريلوف أن مجرد قيام الولايات المتحدة بتوريد الذخائر الكيميائية في نزاع عسكري، فهو انتهاك للاتفاقية التي تلزم الدولة الطرف (بعدم نقل الأسلحة الكيميائية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي جهة تحت أي ظرف من الظروف).
وأشار كيريلوف إلى أنه تم اكتشاف ذخيرة أمريكية مهجورة في بنما وكمبوديا وفي الأراضي العراقية في الفترة من 2003 حتى 2011 حددت الولايات المتحدة أكثر من 4500 ألف قنبلة جوية ومدفعية وذخائر كيميائية صاروخية تحتوي على غاز الخردل والسارين، تم التخلص من بعضها محلياً دون إخطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتم تصدير البعض الآخر ولا يعرف مصيرها حتى الآن.
وساق كيريلوف دليلاً آخر على انتهاك الولايات المتحدة لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية غير الفتاكة وهو نقل هذه الأسلحة إلى دول ثالثة مثل أوكرانيا وتخصيص إدارة تخطيط الميزانية بوزارة الدفاع الأمريكية 10 ملايين دولار لشرائها لاستخدامها في المناطق التي كانت تقاتل فيها في سورية والعراق في السنة 2018.
وفي شأنٍ متصل كشف رئيس مديرية العمليات الرئيسية النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية العقيد سيرغي رودسكوي أن جنوداً من دول حلف الناتو يديرون عدداً من الأنظمة التسليحية في أوكرانيا، وهم متخفون كـ”مرتزقة”.
وأشار رودسكوي في مقابلة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تحتفظ بقدرتها القتالية للقيام بعمليات نشطة، وفي حال حصلت في المستقبل على مساعدة عسكرية واسعة النطاق من الغرب لا يمكن استبعاد قيامها بمحاولة أخرى لشن هجوم مضاد.
من جهته أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن الأمن الروسي وثق عشرات جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأوكرانية ضد المدنيين في مدينة أفدييفكا قبل تحريرها، مؤكداً حتمية عقاب مقترفيها.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تحرير مصنع أفدييفكا لفحم الكوك والكيميائيات بالكامل وصد عدة هجمات لقوات النظام الأوكراني، حيث تم تكبيد القوات الأوكرانية 1065 عسكرياً بين قتيل وجريح، كما تم على محور كوبيانسك صد 6 هجمات، وتدمير دبابة ليوبارد ألمانية وأسلحة ومدافع غربية، وعلى محور دونيتسك عززت القوات الروسية تحصيناتها وسيطرت على مواقع مهمة وصدت 4 هجمات، وعلى محور أفدييفكا صدت القوات الروسية 9 هجمات أوكرانية.
أما على محور جنوب دونيتسك فقد تم صد هجوم معاد، وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية، وعلى محور خيرسون تم تدمير مدافع غربية.
كما دمرت القوات الروسية نظام صواريخ “سامب تي” فرنسياً مضاداً للطائرات وأسقطت صاروخي هيمارس و96 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.
كذلك أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غرب روسيا.
من جهته اعترض الأمن الفيدرالي الروسي مسيرة بريطانية نفاثة وقادها للهبوط، حيث فك شفرتها بعدما كانت تتجه إلى مدينة ماريوبول المحررة بجمهورية دونيتسك، محاولةً استهداف موقع حيوي في البنية التحتية بمدنية ماريوبول، وكانت تحمل رأساً متفجراً وزنه 7 كغ.
كما أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غرب روسيا.
من جانبه أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي عن إحباط مخطط هجوم إرهابي ضد أحد قادة منطقة زابوروجيه، كان عميل لجهاز الأمن الأوكراني يحضر لتنفيذه قبل الانتخابات هذا العام، مضيفاً: إن الشخص المشار إليه أبدى مقاومة مسلحة خلال محاولة اعتقاله، وتم القضاء عليه و إحباط الهجوم المزمع.