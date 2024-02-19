إلغاء “الفيتو” في الاتحاد الأوروبي بدايةً لنهايته

براغ-سانا

أكد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار أن إلغاء حق الفيتو في الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى فرض مصالح الدول الكبيرة في الاتحاد على حساب مصالح الدول الصغيرة، وبالتالي بداية النهاية للاتحاد الأوروبي.

وقال بلانار في حديث لوكالة الأنباء السلوفاكية: إنه لا يوافق على الرأي القائل بأن استبدال مبدأ الإجماع بمبدأ الأغلبية في التصويت سيزيد من مقدرات الاتحاد على التحرك، مشدداً على أن جميع الشعوب التي توحدت في إطار الاتحاد الأوروبي توصلت إلى توافقات حتى عندما كانت صعبة جداً، غير أن هذه التوافقات استمرت بشكل دائم وأدت إلى السلام.

وأضاف بلانار: إن الحكومة السلوفاكية الحالية تصرّ على الإبقاء على حق الفيتو بأيدي دول الاتحاد ليس فقط في القضايا المهمة للسياسة الخارجية، وإنما أيضاً في قضايا توسيع صفوف الاتحاد الأوروبي والقضايا الأخرى.