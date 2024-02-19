19-فبراير-2024
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صحيفة البعثمحافظات

الصرف الصحي بطرطوس يهدد البيئة ويلوث المياه الجوفية.. والبحر ليس بمنأى عن ذلك أيضاً!

علي حسون

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