الصين: على واشنطن ضمان سلامة بعثاتنا الدبلوماسية

فيينا-بكين-سانا

قال وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ أنه يتعين على واشنطن اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الصينية وموظفيها في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله خلال اجتماعه مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس في فيينا: إنه يتعين على واشنطن أيضاً اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الصينية وموظفيها في الولايات المتحدة، ورفع قيود التأشيرة المفروضة على المؤسسات الصينية المعنية وموظفيها.

وحث وانغ الجانب الأمريكي على التوقف عن مضايقة الطلاب الصينيين واستجوابهم دون سبب، وضمان تمتع المواطنين الصينيين بمعاملة دخول عادلة وكرامة كاملة.

واتفق الجانبان على تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع سان فرانسيسكو بين رئيسي الدولتين، وأجريا تواصلاً صريحاً ومعمقاً وبناءً بشأن تنفيذه، حيث أعرب وانغ عن أمله في أن يلتزم الطرفان به ويتمسكا بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، ويحترما المصالح الجوهرية، ويزيلا العقبات أمام التعاون الثنائي في مجالات عدة.