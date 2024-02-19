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19-فبراير-2024
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العدد 17613 الاثنين 19-2-2024
نشرة الإعلانات العدد 1086 / الثلاثاء 20-2-2024/ 6 صفحات
اللجنة العليا للتحول الرقمي تستعرض إنجاز مشاريع التحول لعدد من القطاعات الحيوية
مقتل 6 جنود فلبينيين في اشتباك مع إرهابيي “داعش”
إلغاء “الفيتو” في الاتحاد الأوروبي بدايةً لنهايته
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العدد 17613 الاثنين 19-2-2024
بشار المحمد
19-فبراير-2024
العدد 17613 الاثنين 19-2-2024
نشرة الإعلانات العدد 1086 / الثلاثاء 20-2-2024/ 6 صفحات
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