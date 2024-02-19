مقتل 6 جنود فلبينيين في اشتباك مع إرهابيي “داعش”

مانيلا-سانا

أعلن الجيش الفلبيني مقتل ستة من جنوده وأحد المهاجمين في اشتباك مع مسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم الجيش الكولونيل لوي ديما-الا لوكالة فرانس برس أن الاشتباكات وقعت أمس في الغابة القريبة من بلدة موناي في جزيرة مينداناو مع مسلحين تابعين لتنظيم “داعش” وللأسف تكبدنا خسائر بشرية، موضحاً أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 6 جنود وإصابة 4 آخرين، وأحد المسلحين.

وتعد هجمات المسلحين على الحافلات والكنائس والأسواق العامة سمة من سمات الاضطرابات المستمرة منذ عقود في جنوب مانيلا.