هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 114 مم في الشيخ بدر بطرطوس

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 114 مم في الشيخ بدر بطرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في محافظتي دمشق وريفها.. الحرمون 11 مم وسرغايا 12 مم والزبداني 8 مم ومضايا 14 مم ودوما 5 مم وميسلون 4 مم والتل 3 مم وجديدة الشيباني وقاسيون 2 مم وقطنا 1 مم، وساحة الحجاز ودمشق المزة ودوار المطار 1 مم.

وفي محافظة السويداء.. عين العرب 2 مم والسويداء 5 مم وشهبا 4 مم وصلخد 1 مم.

وفي محافظة درعا.. نوى 7 مم وتل شهاب 8 مم والشيخ مسكين 4 مم وإزرع 6 مم والصنمين 3 مم.

وفي محافظة القنيطرة.. حضر 27 مم والقنيطرة 4 مم ونبع الصخر 8 مم.

وفي محافظة حمص.. الناصرة 37 مم ومرمريتا 39 مم وشين 27 مم وقلعة الحصن وتلكلخ 30 مم والعريضة 32 مم وتلدو 31 مم وحمص 16 مم والرستن 46 مم والمخرم 7 مم والقصير 4 مم والقريتين 3 مم.

وفي محافظة حماة.. الرصافة 80 مم ووادي العيون 103 مم ومصياف 75 مم وعين حلاقيم 106 مم وربعو والحميري وحر بنفسه 40 مم ومحردة 48 مم وكفر زيتا 20 مم وحماة 19 مم وصوران 28 مم والسلمية 15 مم والصبورة 14 مم والسعن 11 مم وعقيربات 10 مم وفي الغاب.. شطحة 13 مم وعين الكروم 30 مم والكريم 21 مم وأفاميا 17 مم والسقيلبية 23 مم.

وفي محافظة طرطوس.. القدموس 54 مم والشيخ بدر 114 مم ومشتى الحلو 66 مم ودريكيش 85 مم وصافيتا وبانياس 51 مم وحمام واصل 31 مم والصفصافة 39 مم وطرطوس 37 مم.

وفي محافظة اللاذقية.. صلنفة 3 مم وكسب 37 مم والمزيرعة 12 مم والقرداحة 1 مم والحفة 29 مم والقطيلبية والبهلولية 36 مم ووادي قنديل 44 مم ومطار الباسل 46 مم وبوقا 49 مم واللاذقية 38 مم.

وفي محافظة إدلب.. جسر الشغور 16 مم وأرمناز 23 مم وإدلب 15 مم وخان شيخون 17 مم وأبو الظهور 5 مم.

وفي محافظة حلب.. إعزاز وخناصر 8 مم وحلب والسفيرة 7 مم وحلب المطار ومنبج 6 مم والباب 2 مم ومنشأة الأسد 3 مم.

وفي محافظة الحسكة.. عامودا 3 مم وتل بيدر 2 مم وهيمو والقامشلي 1 مم.