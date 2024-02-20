الاتحاد الأوروبي يتماهى مع الموقف الأميركي في الضغط على روسيا ولو على حساب دوله
هافانا – موسكو – تقارير
جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على رفض بلاده الحصار الأميركي الجائر على كوبا، مشدداً على أن هذا الحصار منافٍ للعقل وسخيف.
ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي في أعقاب محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا في هافانا أمس: لقد أعدنا التأكيد على موقفنا بشأن الحصار الأميركي من خلال إدانة الحظر غير القانوني التجاري والاقتصادي والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، ونحن نطالب بشكل مستمر بوضع حد لهذه الممارسة المخجلة فوراً ورفع اسم كوبا من القائمة الأميركية لما تسميه الدول الراعية للإرهاب.
وحول العقوبات الأوروبية على روسيا، أكد لافروف أن موسكو لم تعد تشعر بالدهشة من حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يهتم بمصلحة شعوب دوله بقدر ما يهتم بالتماهي مع الموقف الأميركي في ممارسة الضغط على روسيا، وفي الفترة الأخيرة يبدو أن واشنطن تنازلت للاتحاد الأوروبي عن قيادة حملتها المكرسة لاستهداف روسيا ونشر الرهاب منها.
إلى ذلك، أضاف لافروف: إن روسيا وكونها تترأس المجموعة هذا العام ستدعم المسعى الكوبي، وتتوقع من الأعضاء الآخرين الترحيب بالطلب الكوبي للحصول على وضع الشريك مع “بريكس”.
من جانبه طالب عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيريميت بإعلان الولايات المتحدة دولة معتدية؛ بسبب تسليحها أوكرانيا ودعمها المباشر لها، مبيناً أن العسكريين الأمريكيين يصلون إلى أوكرانيا تحت ستار المرتزقة، ومسيرات حلف الناتو نسقت أكثر من مرة الهجمات الصاروخية الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.
وفي سياق متصل كشف عضو مجلس الدوما الروسي فيكتور فودولاتسكي عن عثور القوات الروسية على العديد من الجثث التي تعود لجنود من دول حلف الناتو في مدينة أفدييفكا، بعد تحريرها من القوات الأوكرانية السبت الماضي، موضحاً أن الجثث تعود لجنود تابعين لوحدات عسكرية نظامية من بولندا وألمانيا وفرنسا والعديد من دول الحلف الأطلسي الأخرى التي كانت قد أرسلت جنودها إلى المدينة لاكتساب خبرة قتالية ضد روسيا.
على صعيد آخر أسقطت الدفاعات الروسية 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غرب روسيا الليلة الماضية.
بدورها أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية أن قوات نظام كييف أطلقت 20 صاروخاً فجر اليوم باتجاه مناطق في الجمهورية في الساعة الثانية ليلاً 20، إلا أنه لم يتم تحديد نوع الصواريخ، أو الإبلاغ عن سقوط قتلى أو إصابات”.
وقصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مرة، وأطلقت 54 قذيفة، ما أوقع أضراراً جسيمة.
في غضون ذلك فكك الأمن الفيدرالي الروسي خلية إرهابية في مقاطعة سامارا جنوب البلاد كانت تقدم دعماً مالياً إلى أحد التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سورية.
وأشار جهاز الأمن في بيان، إلى أن الخلية تتبنى إيديولوجية ما يسمى هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” الإرهابية، وتتبع تعليماتها الواردة، وتقوم بانتظام بتحويل أموال إلى حسابات الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد في مدينة إدلب.