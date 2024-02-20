الاتحاد الأوروبي يتماهى مع الموقف الأميركي في الضغط على روسيا ولو على حساب دوله

هافانا – موسكو – تقارير

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على رفض بلاده الحصار الأميركي الجائر على كوبا، مشدداً على أن هذا الحصار منافٍ للعقل وسخيف.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي في أعقاب محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا في هافانا أمس: لقد أعدنا التأكيد على موقفنا بشأن الحصار الأميركي من خلال إدانة الحظر غير القانوني التجاري والاقتصادي والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، ونحن نطالب بشكل مستمر بوضع حد لهذه الممارسة المخجلة فوراً ورفع اسم كوبا من القائمة الأميركية لما تسميه الدول الراعية للإرهاب.

وحول العقوبات الأوروبية على روسيا، أكد لافروف أن موسكو لم تعد تشعر بالدهشة من حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يهتم بمصلحة شعوب دوله بقدر ما يهتم بالتماهي مع الموقف الأميركي في ممارسة الضغط على روسيا، وفي الفترة الأخيرة يبدو أن واشنطن تنازلت للاتحاد الأوروبي عن قيادة حملتها المكرسة لاستهداف روسيا ونشر الرهاب منها.

إلى ذلك، أضاف لافروف: إن روسيا وكونها تترأس المجموعة هذا العام ستدعم المسعى الكوبي، وتتوقع من الأعضاء الآخرين الترحيب بالطلب الكوبي للحصول على وضع الشريك مع “بريكس”.