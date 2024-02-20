البرازيل تسحب سفيرها لدى الكيان الصهيوني وتطرد سفيره من أراضيها

برازيليا-سانا

سحبت البرازيل سفير بلادها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي وطردت سفيره من أراضيها جراء حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب.

وجاء هذا الإجراء بعد يوم واحد من حديث رئيس البرازيل لويس ايناسيو لولا دا سيلفا حول ارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية في قطاع غزة وقال: ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً بل إبادة، هذه ليست حرب جنود ضد جنود، إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ضد نساء وأطفال.

وأضاف لولا دا سيلفا في تصريح للصحفيين في أديس أبابا بعد حضوره قمة للاتحاد الإفريقي أمس: إن ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ.