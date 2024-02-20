المقاومة اللبنانية تستهدف تجمّعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم موقعة فيه إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف المقاومون صباح اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أمس ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.
إلى ذلك جدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات في جنوب لبنان، حيث شنّ طيرانه قبل ظهر اليوم غارات على أطراف بلدتي ميس الجبل وحولا في قضاء مرجعيون، كما حلق طيرانه الاستطلاعي بشكل مكثف طوال الليل وصباح اليوم فوق القرى التابعة لصور وبنت جبيل، مع استمرار إطلاق القذائف الحارقة والقنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الجنوب الغربي والأوسط في الجنوب اللبناني.