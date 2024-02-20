في كأس الجمهورية لكرة القدم.. حطين حقق المطلوب واليوم قمة بين الجيش وتشرين

ناصر النجار

انطلقت أمس مباريات دور الـ16 من كأس الجمهورية لكرة القدم وانتهت المباريات إلى نتائج متوقعة باستثناء واحدة تمثلت بخسارة الحرية أمام شهبا من فرق الدرجة الأولى، والأبرز كانت مباراة القمة بين الجارين جبلة وحطين، حيث توقع الجميع خسارة حطين نظراً لظروفه الصعبة بعد خسارة مباراة القمة أمام الفتوة وتلقيه العقوبات الانضباطية بروح رياضية على أثر الشغب العارم الذي حدث بعد المباراة، لكنه استعاد عافيته بسرعة واستطاع تحقيق الفوز الكبير على جبلة بهدفين نظيفين ليؤكد الحوت أنه ما زال قوياً، وأن ما حدث لن يثني من عزيمته في متابعة سيرته، وهو يعلن اليوم أنه إذا خسر رهانه بالدوري فهو قادم نحو الكأس بقوة.

بالمقابل فإن جبلة لم يستفد من ظروف جاره النفسية ولعلّه فوجئ بإصراره وتصميمه، فلم يظهر كما يجب وأضاع على نفسه تعويض منافسات الدوري بالكأس، وهذه الخسارة تضع أكثر من إشارة استفهام حول موسم ضاع هباء، فلا طال المنافسة على الدوري ولا زاحم على مسابقة الكأس، وهذا يشير إلى وجود شيء ما لم يُعلن عنه داخل الفريق، وجاءت استقالة المدرّب عمار الشمالي لتطرح الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات شافية من أهل الدار.

فوز الفتوة على الشرطة بثلاثية نظيفة يعكس واقع فريقين، واحد في القمة والآخر في الدرجة الأدنى، الشرطة كافح في الشوط الأول كثيراً وحمى مرماه، لكنه في الشوط الثاني فقد كلّ مخزونه وطاقته، فتعرّض لثلاثة أهداف كانت كافية ليتأهل الفتوة إلى دور الثمانية دون عناء، ويكفي الشرطة شرف المحاولة.

مباراة أهلي حلب والساحل انتهت لمصلحة الأهلي بهدفين لهدف، الساحل لم يكن سهلاً ولكنه أضاع الكثير من الفرص ومنها ركلة الجزاء المبكرة، وهذه المباراة تعكس حالة الاضطراب بسبب خطر الهبوط وقلة الخبرة في الفريق، الأهلي يسير نحو الأمام ويعتقد المراقبون أنه سيكون أبرز المرشحين ليصل نصف النهائي.

المباراة الرابعة سقط فيها الحرية أمام شهبا من الدرجة الأولى، وهذا السقوط غير المتوقع يشير إلى عدم توازن الفريق وهو يدخل صراع البقاء في الدوري الممتاز، ويمكن أن يكون بسبب استهتاره بخصمه، لذلك نرفع قبعاتنا احتراماً للفوز الذي حققه شهبا عن تصميم وإرادة، وإن كان بركلات الترجيح 7/6 بعد التعادل بهدف لهدف.

اليوم يلتقي على ملعب الحمدانية في حلب الجيش مع تشرين في قمة المباريات ولعلها تشبه نهائي الكأس، والفريقان تعادلا في الدوري مرتين، فمن يكسر التعادل اليوم، ويلتقي على ملعب الجلاء في دمشق الوحدة مع جاره المجد، وعلى ملعب المحافظة في دمشق يلتقي الشعلة مع الوثبة.