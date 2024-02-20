مسابقة أجمل صورة ضوئية للمواهب الشبيبية

اللاذقية – مروان حويجة

أطلقت رابطة الشهيد د.محمود شحادة خليل في فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة – لجنة الإعلام والمعلوماتية مسابقة التصوير الفوتوغرافي الضوئي على مستوى الرابطة بعنوان ” مسابقة أجمل صورة”، وتهدف المسابقة إلى صقل وتنمية المهارات الشابة في مجال فنّ التصوير، وتقديم نماذج مميزة عن تقنية التصوير وجماليات الصورة ومهارة التقاطها، ويتم نشر الصور المشاركة على صفحة الرابطة، ويتم احتساب نقطة لكل علامة إعجاب وتعليق على صورة المتسابق.

وذكر الرفيق محمد رقية، رئيس لجنة الإعلام والمعلوماتية، أنّ المسابقة تشهد مشاركة واسعة من رفاقنا الشباب، وسيتم الإعلان بعد انتهاء مهلة المسابقة عن أسماء الفائزين بالتصوير من حيث وضوح الصورة وفكرتها ومفهومها وتعبيريتها، وأن تكون طبيعية، ويتم منح الفائزين الثلاثة الأوائل مشاركة مجانيّة في دورة التصوير الضوئي الرابطية. ولفت الرفيق رقية إلى أن المسابقة تسهم في تحفيز الرفاق الشباب على موهبة التصوير بوصفها فنّاً وإبداعاً، وأشار إلى أنّ أهمية هذه الفعاليّة تأتي من أهمية الصورة، وفن التصوير الضوئي في تعزيز الثقافة البصريّة، وهي خطوة هامة في مجال تنمية المواهب الإعلامية الشابة، وتحفيز روح الإبداع الحقيقي العملي لدى رفاقنا ورفيقاتنا الشباب المشاركين، من خلال المسابقة التفاعلية الإيجابية البنّاءة التي تتيحها المشاركة في المسابقة، بما يمكّن رفاقنا الشباب من التعبير الأمثل والأبهى عن قدراتهم، ومهاراتهم في فنون ومجالات العمل الإعلامي، وبما يؤسّس لانطلاقة نوعية للمواهب الشابة الواعدة .