21-فبراير-2024
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استشهاد مواطنَين إثر عدوانٍ إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في كفرسوسة بدمشق

بشار المحمد

دمشق-سانا    

استشهد مواطنان وأُصيب ثالث بجروح، إثر عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف صباح اليوم مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق.

وقال مصدر عسكري في تصريح له: “حوالي الساعة 9:40 من صباح هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة.

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