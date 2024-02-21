استشهاد مواطنَين إثر عدوانٍ إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في كفرسوسة بدمشق

وقال مصدر عسكري في تصريح له: “حوالي الساعة 9:40 من صباح هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة.