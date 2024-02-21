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21-فبراير-2024
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نشرة الإعلانات العدد 1088/ الخميس 22-2-2024/ 13 صفحة
العدد 17615 الأربعاء 21-2-2024
بمشاركة أطفال سورية… بدء أعمال جلسة للبرلمان العربي للطفل في الشارقة
المقاومة اللبنانية تجدد استهدافها لمواقع للعدو على الحدود مع فلسطين المحتلة
روسيا تستبعد تغيّر المسار الأمريكي المناهض لها قريباً
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العدد 17615 الأربعاء 21-2-2024
بشار المحمد
21-فبراير-2024
العدد 17615 الأربعاء 21-2-2024
بمشاركة أطفال سورية… بدء أعمال جلسة للبرلمان العربي للطفل في الشارقة
نشرة الإعلانات العدد 1088/ الخميس 22-2-2024/ 13 صفحة
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