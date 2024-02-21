“الكلمة دواء”.. أصبوحة شعرية في ثقافي القامشلي

الحسكة- كارولين خوكز

أقام المركز الثقافي العربي في القامشلي ضمن فعالياته الثقافية أصبوحة شعرية وموسيقية تحت عنوان “الكلمة دواء”. جاء هذا العنوان مترافقاً مع كون المشاركين في الأصبوحة هم من أطباء القامشلي، فمزجوا الشعر بالموسيقى كدواء يعادل ما يوصفونهم لمرضاهم في العيادات. وفي حديث لـ “البعث” تحدث الطبيب عماد أحمد عن مشاركته الشعرية في الأصبوحة، والتي تناولت قصائد عن الوطن والأم والحنين والعائلة والحب، كما تحدث الأحمد عن منجزه الشعري من خلال نشره لمجموعتين شعريتين بعنوان ” على ساق واحدة”، و” الأخضر الذي ليس شجرة”.

من جهته، بين الطبيب أحمد الحسو خلال مشاركته بعزفه على العود بأن الأصبوحة كانت قائمة على المزج بين الكلمة و الموسيقا. وفي حديث لـ “البعث”، أشارت فائزة القادري، مديرة المركز الثقافي العربي في القامشلي، إلى أن هذه المبادرة جديدة في القامشلي هدفها أخذ الأطباء من أجواء الطب إلى الشعر والأدب ليساهموا معنا في تشكيل المشهد الثقافي في مدينة القامشلي.