المقاومة اللبنانية تجدد استهدافها لمواقع للعدو على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية استهدف مقاتلونا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنتي إيفن مناحم وشوميرا، وموقع المرج، كما استهدفت أيضاً موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية، وأصابتهم ‏إصابة مباشرة.

إلى ذلك شن طيران العدو الإسرائيلي غارة جوية على بلدة مجدل زون، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة ابنتها.