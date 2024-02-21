المقاومة اللبنانية تجدد استهدافها لمواقع للعدو على الحدود مع فلسطين المحتلة
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم مواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.
وقالت المقاومة في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية استهدف مقاتلونا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنتي إيفن مناحم وشوميرا، وموقع المرج، كما استهدفت أيضاً موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية، وأصابتهم إصابة مباشرة.
إلى ذلك شن طيران العدو الإسرائيلي غارة جوية على بلدة مجدل زون، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة ابنتها.
كما جدد العدو صباح اليوم اعتداءاته على مناطق عدة في الجنوب اللبناني موقعاً المزيد من الأضرار المادية الجسيمة، حيث استهدفت مدفعيته أطراف بلدات طير حرفا والجبين والضهيرة ومجدل زونا، فيما أطلقت قواته نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.
وكان الطيران الاستطلاعي المعادي حلق طوال الليل وصباحاً فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل مع استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.
وأغار طيران العدو الإسرائيلي ليلة أمس على بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب ويارون وقصف بالمدفعية قرى راميا والناقورة وعلما الشعب، حيث لحقت أضرار جسيمة المزروعات وأشجار الزيتون والبيوت.