انتقادات دولية لـ”الفيتو” الأميركي… وشجب لتواصل العدوان على غزة

عواصم – تقارير

تتواصل الانتقادات الدولية لـ”الفيتو” الأمريكي على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما يستمر الشجب والتنديد الواسع بالجرائم النازية الإسرائيلية المتواصلة ضدّ الشعب الفلسطيني التي فاقت كل حدود الإجرام.

وفي السياق قالت، ماو نينغ، الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس: إن الصين صوتت لصالح مشروع القرار، مضيفةً: إن الولايات المتحدة تفردت مجدداً بفرض الفيتو جاعلة الوضع في غزة أكثر خطورة… الأطراف المعنية ومن بينها الصين أعربت عن خيبة أمل كبيرة وعن استيائها، كما طالبت مجلس الأمن أن يتحرّك في أسرع وقت لوضع حد لهذه الهجمات.

من جهته أدان رئيس إيران إبراهيم رئيسي الفيتو الأمريكي، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي المسبب لجرائم الإبادة الجماعية في القطاع، وأنه على كل العالم أن يدين هذه التصرفات.