شهيد في مواجهات جنين.. واعتقالات واقتحامات في الخليل

أفادت مصادر اعلامية في الضفة الغربية اليوم الأربعاء أنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة رنتيس شمال غرب رام الله بعد إغلاق مدخليها، ومنعت الدخول إليها والخروج منها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة بيت عوا جنوب غرب مدينة الخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الشاب عارف مروان عارف علي (26 عاماً) من قرية كفر قدوم في قلقيلية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، الليلة الماضية.

وكانت قوات كبيرة من “جيش” الاحتلال، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصّة لمنزلين في المخيم، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها ثلاثة فلسطينيين.

وشرعت قوات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها خاصّة في شارع حيفا، كما دمرت “بسطات” مواطنين في المدينة وأحرقت سيارة ودمرت سيارات أخرى.

كما قصفت قوات الاحتلال بصاروخ منزلاً في المخيم وشنّت حملة مداهمات واسعة للمنازل وأخضعت عشرات الشبان لتحقيق ميداني واعتقلت ثمانية منهم.

ويُصعّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية بالتزامن مع عدوانه المستمر على قطاع غزّة.