اتفاق بين حزبي الحكومة في رومانيا لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة

بوخارست-سانا

أعلن التحالف الحكومي المؤلف من حزبين هما “الاجتماعي الديمقراطي” و”الليبرالي” عن اتفاق لخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية والمحلية في رومانيا بقائمة مشتركة.

وقال الحزبان في بيان: إن هذا الاتفاق لخوض هذه الانتخابات المقرّرة في شهر حزيران القادم يقوم على مبدأ تحقيق الاستقرار والأمن للمواطن الروماني ومواصلة تنفيذ البرامج الحكومية التي بدأها التحالف منذ نحو عامين.

وأشار نيكولاي شوكا رئيس الحزب الليبرالي رئيس مجلس الشيوخ، ومارشيل شولاكو رئيس الحكومة إلى أنه في حال الحصول على نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية والمحلية القادمة، والتي أعلن عن قرار خوضها معاً سيتم تشكيل تحالف أوسع بما ينشط الحياة السياسية في رومانيا.