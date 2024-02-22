اعتداءات تطال غابات القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

كشف رئيس الضابطة العدلية الحراجية بمديرية زراعة القنيطرة جميل كُليب عن ضبط سيارة محملة بالأحطاب الحراجية من أشجار السنديان والملول المقطوعة من غابة جباتا الخشب، وتزيد حمولتها على طنين، وقد تمّ التحفظ على السيارة بعد أن لاذ سائقها بالفرار، وتمّ إحضارها إلى دائرة الحراج وتنظيم الضبط اللازم، وإحالة المخالف إلى القضاء المختص أصولاً، لافتاً إلى أنه تمّ خلال العام الماضي تنظيم (63) ضبطاً حراجياً، منها (10) ضبوط ضد مجهول، وضبط حرق وحيد، و(5) رعي، و(4) مصادرات، و(3) ضبوط لكسر الأراضي الحراجية وفلاحتها، مشيراً إلى خسائر بمئات الملايين من الليرات جراء قطع أكثر من (100) شجرة من أشجار السنديان والبلوط والصنوبر والملول المعمرة من غابة جباتا الخشب بغرض الاحتطاب لبيعها، وخاصة بعد ارتفاع سعر الحطب في السوق السوداء إلى أسعار مضاعفة عن العام الماضي.

وبيّن كُليب أن مساحة الغابات الطبيعية في المحافظة تبلغ (623) هكتاراً موزعة على محميّات في جباتا الخشب وطرنجة وحضر وبريقة وبئر عجم والحلس، بينما مساحة الحراج الاصطناعي تبلغ (2020) هكتاراً في محميات نبع الفوار وكوم محيرس وعين الحمراء والعتم والطلائع وسحيتا والرفيد وصيدا وضفاف سدود المحافظة، موضحاً أن هناك ثلاثة مخافر حراجية في خان أرنبة وجباتا الخشب وبئر عجم، ولا يتجاوز عدد الخفراء الحراجيين عدد أصابع اليد الواحدة، مما يغري ضعاف النفوس بالاعتداء على الغابات والأشجار الحراجية.