الزراعة تدعو مربي القطاع الخاص لاستلام مخصصات قطعانهم من المقننات العلفية

اطلع وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال جولة ميدانية اليوم على الواقع الإنتاجي في منشأة دواجن صيدنايا، شملت خطوط إنتاج بيض المائدة والفروج وصوص الفروج والبياض وأمات البياض ومعمل الأعلاف والمفقس والأقسام الفنية والإدارية.

وأكد الوزير على دور منشآت القطاع العام في تحقيق الاستقرار والتوازن الإنتاجي والسعري في السوق، لافتاً إلى أن مؤسسة الدواجن تعمل على تأمين مادة بيض المائدة والفروج وصوص التربية بمواصفات جيدة وبأسعار مناسبة، منوهاً إلى استمرار الدعم الحكومي لهذا القطاع حيث تم افتتاح دورة علفية لكافة أنواع التربية بمقنن حوالي 900 غرام للطير الواحد يتضمن 500 غ من الذرة و200 غرام كسبة صويا و200 غرام نخالة بسعر ثابت خلال فترة الدورة لكافة المنشآت المرخصة وغير المرخصة وفق وثيقة الاستثمار الممنوحة لها، داعياً مربي الدواجن لمراجعة فروع ومراكز الأعلاف التابعة للمؤسسة العامة للأعلاف بالمحافظات للحصول على المقننات، مؤكداً أن هذا يحقق زيادة واستقراراً في الإنتاج ودعم للمربين وتوفير المنتجات في السوق خلال الفترة القادمة.

وأشار الوزير إلى السلف المالية التي منحتها الحكومة لمؤسسة الدواجن خلال الفترة الماضية بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية وتطوير العمل فيها، منوهاً إلى أهمية التعاون وتنظيم العمل بشكل مستمر بين كافة المؤسسات التابعة للوزارة، مبيناً أن المؤسسة العامة للأعلاف أمنت كامل احتياجات منشآت القطاع العام من المادة العلفية بهدف تحقيق الاستقرار بالأعلاف من النواحي الكمية والسعرية والجودة.

وبين مدير عام المؤسسة العامة للدواجن الدكتور سامي أبو دان أن منشأة دواجن صيدنايا من أهم المنشآت في المؤسسة سواء كطاقة إنتاجية أو أعداد تربية، حيث تحوي 4 خطوط إنتاج تنتج حوالي 30 مليون بيضة مائدة في العام، مؤكداً سعي المؤسسة لزيادة طاقتها الإنتاجية وخاصة بعد منحها سلفة مالية بقيمة 40 مليار ليرة والتي ستحقق الاستقرار في تأمين الأعلاف، منوهاً إلى أن خطة المؤسسة لهذا العام تبلغ إنتاج حوالي 150 مليون بيضة بزيادة 28 مليون بيضة عن العام الماضي.

وأشار مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط إلى أن المؤسسة تعمل على تأمين جزء من احتياجات الثروة الحيوانية من المادة العلفية من خلال توزيع المقننات العلفية حيث تم افتتاح دورة علفية جديدة خلال هذا الشهر لكافة أنواع الثروة الحيوانية، وبدأت اليوم بتوزيع مقنن الدواجن وفق الكميات المحددة من الذرة وكسبة الصويا والنخالة في كافة فروعها بالمحافظات ويستمر التوزيع حتى نهاية شهر آذار، منوهاً إلى أن أسعار هذه المواد ستبقى ثابتة طيلة فترة الدورة، موضحاً إلى أنه وبدعم حكومي تم تأمين 60 ألف طن من مادة الذرة الصفراء و25 ألف طن من مادة الصويا وهذه تشكل دعم كبير لقطيع للدواجن ضمن المقننات العلفية.

وأوضح شباط أن المؤسسة تؤمن كامل احتياجات القطاع العام من الأعلاف، منوهاً أنه تم استلام 10 آلاف طن من مادة الذرة الصفراء لهذا الموسم من الفلاحين حتى الآن ولاتزال عمليات الاستلام مستمرة سواء للمجففة طبيعياً أو صناعياُ.

وأوضح مدير عام منشأة دواجن صيدنايا الدكتور مازن ديب أن إنتاج المنشأة اليومي يبلغ حالياً حوالي 85 ألف بيضة مائدة، لافتاً إلى أن أهم الأقسام فيها هو قسم أمات الفروج بطاقة حوالي 20 ألف فرخة، حيث أنتجت حوالي 1.2 مليون صوص تربية، وحوالي 26 مليون بيضة خلال العام الماضي، منوهاً إلى أنه في قسم البياض 3 وحدات إنتاجية بطاقة تبلغ 120 ألف فرخة، مشيراً إلى أن المنشأة لها دور كبير في التدخل الإيجابي في السوق، ولها 5 صالات للبيع المباشر في الزبلطاني وضاحية الأسد والبرامكة وصيدنايا وجرمانا، مبيناً أن صوص الفروج المنتج في المنشأة يتم تسويقه سواء لمنشآت المؤسسة أو للقطاع الخاص.