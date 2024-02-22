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22-فبراير-2024
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العدد 17616 الخميس 22-2-2024
نشرة الإعلانات العدد 1089/ الجمعة 23-2-2024/ 3 صفحات
الزراعة تدعو مربي القطاع الخاص لاستلام مخصصات قطعانهم من المقننات العلفية
مواصلة الجهود العربية والدولية لإنهاء العدوان على غزة ودعم القضية الفلسطينية
روسيا: الغرب دمّر بنيته الأمنية الاستراتيجية وأمريكا تعرقل السلام في الشرق الأوسط
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العدد 17616 الخميس 22-2-2024
بشار المحمد
22-فبراير-2024
العدد 17616 الخميس 22-2-2024
نشرة الإعلانات العدد 1089/ الجمعة 23-2-2024/ 3 صفحات
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