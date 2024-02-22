بيلاروسيا تؤكد عزمها التصدّي للطائرات الأجنبية التي تنتهك مجالها الجوي 

أكد وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أن قوات الدفاع الجوي في بلاده ستتصدى وتسقط الطائرات الأجنبية إذا انتهكت حرمة المجال الجوي للجمهورية.

وقال الوزير تعليقاً على زيادة عدد طائرات حلف الناتو الحربية بالقرب من حدود بلاده: إذا انتهكت طائراتهم مجالنا الجوي، فلن نقف بالطبع متفرجين وسنقوم بإسقاطها، مشيراً إلى أنه منذ آب 2023 وحده حدثت ستة انتهاكات للمجال الجوي البيلاروسي.

وأضاف خرينين: نحن نبدي رد الفعل على جميع الانتهاكات وعند الضرورة يتم إرسال طائراتنا المقاتلة، ورفع تأهب القوات الصاروخية المضادة للطائرات إلى مستوى الاستعداد المناسب، لافتاً إلى أن المجموعة العسكرية الأوكرانية المنتشرة على حدود بيلاروس اليوم تضم نحو 114 ألف عسكري، ومنوهاً بأن هذا الوضع لا يتطلب نشر قوات عسكرية إضافية لبيلاروس على الحدود مع أوكرانيا.