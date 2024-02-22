تحديث مخبز مصياف الآلي

حماة- منير الأحمد

وضع فرع المؤسّسة السورية للمخابز بحماة مخبز مصياف الآلي في الخدمة، بعد أن خضع لأعمال تطوير وتحديث استمرت لمدة 40 عاماً بلا توقف.

موفق العجمي مدير فرع المخابز بحماة ذكر في تصريح لـ”البعث” أن أعمال التأهيل نُفذت بشكل كامل، والمخبز بدأ مرحلة التشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج للتأكد من جودة الآلات ورغيف الخبز، مبيناً أن أعمال التطوير شملت الخطين الإنتاجيين من عجانات الدقيق وقطاعات العجين والرقاقات ومحركاتها، إضافة إلى أعمال تأهيل وترميم للأضرار الناجمة عن الزلزال، كصيانة الأسطح الخارجية وعزلها وتبديل الأرضيات وإكساء الجدران بالسيراميك وصيانة شبكات الماء والكهرباء وغيرها، علماً أن الطاقة الإنتاجية المخصّصة للفرن 18 طناً يومياً، فيما يعمل حالياً بطاقة إنتاجية تبلغ 9 أطنان.

وأشار مدير الفرع إلى أن لدى المحافظة 12 مخبزاً آلياً، وجميعها لها المشكلات والهموم نفسها، وتعاني من نقص اليد العاملة الخبيرة، وزاد الأمر تعقيداً القرار الذي اتخذته وزارة التنمية الإدارية بمنع عمال الفاتورة من الاستمرار بالعمل والذين يشكلون النسبة العظمى لعمال المخابز بحجة أنه لا تنطبق عليهم شروط العقود!!.