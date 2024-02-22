ثلاث بطولات محلية للتايكوندو والعبرة في الجاهزية

دمشق- سامر الخيّر

يفتتح اتحاد التايكوندو اليوم ثلاث بطولات جمهورية، الأولى للأحزمة الملونة بكافة الدرجات لفئة الشباب، والثانية للحزامين الأزرق والأحمر لفئة الشبلات، وأخيراً بطولة الجمهورية للحزام الأسود بكافة درجاته لفئة الشابات على مدى ثلاثة أيام في صالة تشرين الرياضية في دمشق، وتُقام البطولات بنظام خروج المغلوب.

رئيسُ اتحاد اللعبة شريف ديركي أكد لـ”البعث” أن البطولات تأتي ضمن خطة الاتحاد لاختبار جاهزية لاعبينا في الفئات العمرية منذ بداية العام من أجل المشاركة في البطولات الخارجية، لذا تمّ تحديد الأعمار بشكل دقيق من أجل تحقيق كل الشروط المطلوبة في البطولات، وخاصة في فئات الإناث التي طالما عرفت تميزاً وحصدت الكثير من الإنجازات.

وكشف ديركي أن البطولة سيتبعها بطولة جمهورية للحزامين الأحمر والأزرق لفئتي الشباب من مواليد 2007 و2008 و2009، ولفئة الرجال من مواليد 2006 و2007 فما دون نهاية الشهر الجاري، مضيفاً: بهذا نكون قد غطينا كافة الفئات ودرجات الأحزمة، كما نكون قد كوّنا فكرة جيدة عن تطور لاعبينا ومستواهم، إضافة لإعطاء الفرصة للمواهب الجديدة من أجل أخذ فرصتها في تمثيل منتخباتنا.

وكان اتحاد التايكوندو قد أقام دورة صقل وتحكيم للحكام الشهر الماضي من أجل اعتمادهم في تحكيم بطولات هذا العام، حيث يعتبر اتحاد التايكوندو من أكثر الاتحادات تدقيقاً في هذه النقطة، فهو يلغي اعتماد الحكام والمدرّبين الذين يتخلفون عن اتباع الدورات التي يقرّها.