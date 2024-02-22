غياب الإمكانيات المادية يهدد أحلام نادي الكفر

السويداء- زياد عامر

استطاع نادي الكفر أن يسجل اسمه على خارطة الإنجازات من خلال رياضة الدراجات التي رفدت المنتخب الوطني بعدة أسماء، كما حققت ألعاب الرماية والكاراتيه وكرة السلة والشطرنج نتائج إيجابية على الصعيد المحلي.

رئيسُ النادي مازن عدوان الذي يعمل مدرباً لفريق الدراجات كشف لـ”البعث” أن الحالة الراهنة في النادي صعبة في ظل غياب الاستثمارات وارتفاع أسعار المستلزمات، وبالتالي يتحمّل الأهالي ومحبو النادي عبء المشاركات، مشيراً إلى أن حضور فرق النادي خلال الفترة الماضية كان جيداً كون فريق الكاراتيه حصل على 18 ميدالية ملونة في بطولات الجمهورية، وحافظت الدراجات على حضورها المتميز، لافتاً إلى أن أبرز النشاطات التي أقامها النادي كان المهرجان الرياضي الذي نال إعجاب أهالي القرية.

وبالانتقال لواقع منشأة النادي، بيّن عدوان أن واقعها الحالي مقبول من الداخل بينما الشكل الخارجي غير ملبٍّ لطموحات الرياضيين، مضيفاً: كان هناك حلم برؤية منشأة النادي الريفي الاجتماعي، لكن الحلم توقف بعد أن بات البناء على الهيكل منذ عدة سنوات، لكن أوجدنا مكاناً لتدريب كرة السلة في الثانوية المهنية الصناعية، وفي القادم من الأيام ورغم الظروف الصعبة سنحافظ على ظهورنا الجيد بالكاراتيه والدراجات، وسنعمل على تطوير مستوانا في كرة السلة والشطرنج والرماية.