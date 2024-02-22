مجلس اللاذقية يقرّ مشروع الموازنة باعتمادات قدرها 53 مليار

اللاذقية- مروان حويجة

أقرّ مجلس محافظة اللاذقية خلال جلسته الاستثنائية مشروع خطة الموازنة المستقلّة للعام ٢٠٢٤ وتخصيصها باعتمادات قدرها ٥٣ مليار ليرة سورية.

وجاءت الموازنة باعتماد إيرادات تقديرية للرسوم والتكاليف المحلية، وكتلة مشاريع مباشر بها، وذلك بناءً على الدراسة التي أعدّتها لجنة الموازنة في مجلس المحافظة.

وذكر المهندس تيسير حبيب رئيس مجلس المحافظة أن المجلس ناقش خطة الموازنة المستقلة لهذا العام، والخطة الاستثمارية للطرق التي تنفذها مديرية الخدمات الفنيّة في العام ٢٠٢٤، وقد تمّ عرض بنود الخطة، مشيراً إلى أن هناك تعديل في بند واحد يتضمن تخصيص مبلغ للوحدات الإدارية الريفية المتضررة من الزلزال بهدف معالجة تداعيات الزلزال، لافتاً إلى ضرورة دعم الوحدات الإدارية بالتمويل اللازم لأجل القيام بواجبها في رفع سويّة الخدمات في القطاعات والتجمعات السكنية التي تخدّمها.

وبما يخصّ مجالس المدن فقد تمّ التأكيد على أن يكون هناك عمل دؤوب لرفع الإيراد ضمن مجالس المدن، ذلك أنّه ينبغي أن تكون الإيرادات كافية للنهوض بمستوى الخدمات في المدن بشكل خاص، وتمّ تخصيص مراكز المدن الأربع بمبالغ من الموازنة المستقلة.