مطالب عمال مؤسسة سد الفرات على طاولة وزير الموارد المائية

دمشق – بشير فرزان

استعرض حسين مخلوف وزير الموارد المائية مع رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والأعشاب خلف حنوش، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لسد الفرات عبد الكريم خوجة، واقع العمل في المؤسسة ومطالب عمالها بشكل خاص والوزارة بشكل عام.

ووجه مخلوف بحل القضايا العمالية العالقة وخاصة اللباس العمالي ولباس الوقاية والسلامة المهنية، مؤكداً على أحقية العامل في نيل كامل حقوقه.

وتمت مناقشة الواقع الفني والمهني للسدود الثلاث “الفرات – البعث – تشرين”، وشدد مخلوف على التأكد الدائم من الجاهزية الفنية للسدود ومتابعة تشغيلها في مختلف الظروف، والحفاظ على جاهزية العنفات في السدود الثلاث، مشدداً أيضاً على أهمية التنسيق مع كافة الجهات التي تمتلك منشآت مائية على ضفاف البحيرات وضفاف نهر الفرات من جرابلس حتى البوكمال، كما تمت المطالبة من الاتحاد بتعديل سعر الكيلو واط الساعي لتتمكن المؤسسة من تحفيز العاملين وتأمين المستلزمات اللازمة لاستمرار العمل بالشكل الأمثل.