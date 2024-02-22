معسكر ولقاءات ودية لمنتخب الملاكمة مع لاعبي تونس

دمشق- عماد درويش

يواصل لاعبو منتخبنا الوطني بالملاكمة معسكرهم الخارجي الذي يُقام في تونس ويستمر حتى يوم 25 من الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في إيطاليا.

رئيسُ بعثة المنتخب محمود سلوم أوضح لـ”البعث” أن المعسكر يأتي في إطار التعاون بين الاتحاد التونسي للملاكمة واتحاد اللعبة في سورية، في المقابل قام اتحاد الملاكمة بدعوة المنتخب التونسي إلى دمشق لإقامة معسكر ودّي ثانٍ الشهر المقبل، مضيفاً: يأتي المعسكر استعداداً للاستحقاقات المقبلة وأهمها المشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها إيطاليا خلال العام الحالي.

وأشار سلوم إلى أن التدريبات بالمعسكر تقام وفق حصتين تدريبيتين يومياً واحدة صباحاً والأخرى مساءً مشتركتين مع لاعبي منتخب تونس، حيث تمّ وضع خطة مشتركة للتدريبات من قبل الكوادر التدريبية للمنتخبين، وتضمن المعسكر إقامة لقاءين وديين استفاد منهما لاعبو المنتخب بشكل كبير جداً، ومن المقرّر أن يقام لقاء وديّ ثالث خلال اليومين المقبلين، وقبل ختام المعسكر المقرر الانتهاء منه يوم 25 الشهر الجاري. وكشف سلوم أن تدريبات المنتخب لن تتوقف بعد العودة بل سيمنح اللاعبون استراحة قصيرة ومن ثم ستتمّ دعوتهم لمعسكر داخلي من أجل المحافظة على الحالة البدنية العالية.

يُشار إلى أن بعثة منتخبنا ضمّت كلاً من أمين سر الاتحاد محمود سلوم (رئيساً للبعثة) والمدرّبين حسين غصون وياسر شيحان ومحمد ضميرية وسومر غصون، واللاعبين (أحمد غصون، علاء الدين غصون، محمد مليس، عدي خدام، بلال جوخدار، محمد إسماعيل، علي محمد، جعفر إسماعيل، محمود زراع).