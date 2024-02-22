مواصلة الجهود العربية والدولية لإنهاء العدوان على غزة ودعم القضية الفلسطينية
عواصم – تقارير
تتواصل الجهود العربية والدولية لحثّ المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار في غزة عبر الضغط على الكيان الصهيوني، وعبر جرّه إلى جادة القانون الدولي والإلتزام بالأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي التفاصيل أكدَّ قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن غزة تمثل اليوم القضية الكبرى للعالم الإسلامي والتي يجب أن تحظى بكل الدعم، داعياً إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لمساعدة الشعب الفلسطيني.
وجدد الخامنئي دعوة البلدان الإسلامية إلى مقاطعة الكيان الإسرائيلي الغاصب ومنع وصول الدعم إليه.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن روسيا وعلى الرغم من الموقف المستهجن للولايات المتحدة ستواصل العمل على المنصات الدولية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وفق توجهاتها المبدئية التي تظل دون تغيير، مشيرة إلى أن ذلك يشمل وقفاً فورياً وواسع النطاق لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية، والعودة إلى عملية التسوية السلمية على أساس قانوني دولي معترف به عالمياً.
كما وصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الفيتو الأمريكي على مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه ترخيص أمريكي لمواصلة قتل أبناء القطاع.
وأشارت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات الاستماع اليوم بشأن التبعات القانونية الناشئة عن إجراءات (إسرائيل) وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة رغم مضي أكثر من أربعة أشهر على العدوان واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ودعت ممثلة الإمارات مجلس الأمن إلى اتخاذ قرارات ملزمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لتجريده من الحق في الحياة الإنسانية.
بدوره قال ممثل الصين في إحاطته أمام المحكمة: ندعم حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة إقامة دولته المستقلة، وندعو محكمة العدل إلى إصدار رأي استشاري بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي يكفل حقوق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار والاحتلال، كما أكد أن المقاومة حق للشعوب المستعمرة، ولا تتناقض مع القانون الدولي.
من ناحيته أكد ممثل إيران وجوب وضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي تعد مأساة للإنسانية بأسرها، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشنّ عدوانه ضد مليوني فلسطيني، ويحاول القضاء عليهم بعد تدمير البنى التحتية في القطاع.
وطالب ممثل إيران الأمم المتحدة بوقف الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مؤكداً عدم شرعية الاحتلال وضرورة معاقبته على الجرائم التي يرتكبها، وإلزامه بالقرارات الدولية لوقف مأساة غزة التي تعد مأساة للإنسانية بأسرها.
من جانبهم طالب نواب فرنسيون اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي في “أولمبياد باريس 2024” الذي ستستضيفه بلادهم الصيف المقبل.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن 26 نائباً من حزبي (فرنسا الأبية) و(الخضر) وجهوا رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أدانوا فيها جريمة الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.