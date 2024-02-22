مواصلة الجهود العربية والدولية لإنهاء العدوان على غزة ودعم القضية الفلسطينية

عواصم – تقارير

تتواصل الجهود العربية والدولية لحثّ المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار في غزة عبر الضغط على الكيان الصهيوني، وعبر جرّه إلى جادة القانون الدولي والإلتزام بالأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي التفاصيل أكدَّ قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن غزة تمثل اليوم القضية الكبرى للعالم الإسلامي والتي يجب أن تحظى بكل الدعم، داعياً إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وجدد الخامنئي دعوة البلدان الإسلامية إلى مقاطعة الكيان الإسرائيلي الغاصب ومنع وصول الدعم إليه.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن روسيا وعلى الرغم من الموقف المستهجن للولايات المتحدة ستواصل العمل على المنصات الدولية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وفق توجهاتها المبدئية التي تظل دون تغيير، مشيرة إلى أن ذلك يشمل وقفاً فورياً وواسع النطاق لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية، والعودة إلى عملية التسوية السلمية على أساس قانوني دولي معترف به عالمياً.

كما وصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الفيتو الأمريكي على مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه ترخيص أمريكي لمواصلة قتل أبناء القطاع.