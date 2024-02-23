24-فبراير-2024
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استشهاد خمسة مواطنين في ريف حمص الشرقي إثر اعتداء لإرهابيي “داعش”

بشار المحمد

حمص – سمر محفوض    

تواصلت الـ”البعث” مع مصدر في قيادة شرطة حمص للوقوف على حادثة الاعتداء الإرهابي الذي جرى اليوم، حيث أكد حادثة الاعتداء الإرهابي الذي وقع على خمسة مواطنين يجمعون نبات الكمأة في جب الجراح بالريف الشرقي لحمص، ما أدى إلى استشهادهم، كما أشار إلى أن الهجوم نفّذته مجموعة من إرهابيي “داعش” يستقلون الدراجات النارية.
وفي وقت سابق تواصلنا مع علي المصري، رئيس قسم الجاهزية في مديرية الصحة الذي أكد تلقيهم في المديرية نبأ استشهاد خمسة مواطنين في جب الجراح، فتوجهت الطواقم إلى مكان الاعتداء الإرهابي، حيث أكد الطبيب الشرعي واقعة الاستشهاد للمواطنين الخمسة.

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